Академик РАН оценил вероятность умышленного заражения Лукашенко коронавирусом

06.08.2020, 18:53, Новости дня

Для того, чтобы намеренно заразить кого-то коронавирусной инфекцией, тем более президента, на него должна попасть очень большая доза вируса при предельно близком контакте с заболевшим, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент расследует дело о том, что его намеренно заразили коронавирусной инфекцией. Ранее он рассказал, что перенес данное заболевание в бессимптомной форме.

«На мой взгляд, намеренно заразить человека COVID-19 крайне трудно, тем более, когда это президент. Ведь глава государства должен соблюдать все правила, которые предусмотрены организациями по здравоохранению. У нас, например, этим занимается Роспотребнадзор, в Белоруссии, насколько мне известно, об этом никто особо не заботился», – говорит Зверев.

Вирусолог отмечает, что преднамеренно можно сделать все, что угодно, только это маловероятно. К тому же доказать это будет совершенно невозможно, поскольку ученые все еще даже не пришли к единому выводу, какова вероятность заражения от тех, кто переносят заболевание бессимптомно, а таких по стране около 60 %. Но, безусловно, вероятность такая есть. Именно поэтому Лукашенко, по мнению академика, мог заразиться в любом месте и в любой момент.

«Да и преднамеренно коронавирусом не заражают. Специально заражают совсем другими инфекциями, более страшными и неизлечимыми. А COVID-19, как оказалось, не такая уж опасная инфекция. Здоровые люди переносят ее достаточно легко. Поэтому это очередная предвыборная «фишка», просто ерунда», – считает Зверев.

Он также поясняет, что для того, чтобы заразиться коронавирусом, должен быть близкий контакт между заболевшим и здоровым человеком. Причем на собеседника должна попасть очень серьезная доза вируса, что не заметить просто невозможно.

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что COVID-19 будет медленно расползаться «несинхронными» волнами, теряя по дороге свою болезнетворную силу, а также отметил, что вирус не скоро полностью остановит свое распространение.