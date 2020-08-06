 

В СПЧ назвали приговор фигурантам «Нового величия» гуманным

06.08.2020, 18:48, Новости дня

Приговор фигурантам по делу «Нового величия» гуманный, оправдательный приговор мог бы дать возможность вовлечь в противоправную деятельность других молодых россиян, сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Приговор, с одной стороны, очень гуманный, но, с другой стороны, и очень логичный. Те, кто конкретно занимался подготовкой, обучением остальных участников, как проводить теракты, те получили очень гуманные сроки. То, что [суд] отпустил девочек, я этим очень доволен, Совет об этом давно говорил», – сказал Кабанов ТАСС.

Он отметил, что при этом «ни в коем случае нельзя было доводить ситуацию до оправдания, как хотели многие».

«Это могло дать возможность вовлечения в противоправную деятельность других. А мы с вами помним истории со школьными стрелками, когда их задерживать не могли: что предъявишь несовершеннолетнему, когда он в сетях [публикует] какую-то историю?» – сказал собеседник. Он добавил, что во всем мире с людьми, склонными к терроризму, с теми, кого вовлекают в такую деятельность, работают превентивно. «Наказание реальное – это и есть как раз превентивная мера», – подытожил Кабанов.

Напомним, в четверг суд вынес приговор фигурантам дела «Нового величия», часть из подсудимых приговорили к реальным срокам заключения, часть – к условным. Нескольких человек после оглашения отпустили прямо из зала суда.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».



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