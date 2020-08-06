Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана

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06.08.2020, 18:48, Новости дня

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин отреагировал новость о том, сколько за год зарабатывают российские звезды Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан.

«Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь», – написал Разин в своем Instagram.
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5 Авг 2020 в 7:11 PDT

Напомним, первое место среди звезд шоу-бизнеса в списке Forbes занял Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград» – его доходы составили 8,8 млн долларов. Вторую строчку занял рэпер Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов, третью – певец Дима Билан с доходом 6,8 млн долларов. Также в рейтинг вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, группа «Би-2», Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант и другие.

При этом у Гагариной нашлись долги за услуги ЖКХ и по налогам.



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