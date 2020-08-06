Зеленский внес законопроект об изменениях в госбюджет. Перед этим анонсировалась идея повысить минимальную зарплату

06.08.2020, 18:44, Новости дня

6 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3963 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

На сайте Рады документ указан как неотложный.

Текст законопроекта пока отсутствует, однако в нем, по данным УНН, речь идет о предложении повысить минимальную зарплату.

Сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив анонсировала внесение Зеленским в Раду законопроекта о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн уже с 1 сентября. По ее словам, народные депутаты могут рассмотреть инициативу главы государства на внеочередном заседании в августе.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.