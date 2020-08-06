 

На фрегате “Гетман Сагайдачный” зафиксирован COVID-19

06.08.2020, 18:44, Новости дня

На украинском фрегате “Гетман Сагайдачный” зафиксирован случай инфицирования COVID-19. Об этом 6 августа сообщает “Думская”.

По данным издания, в понедельник коронавирус был подтвержден у одного из моряков фрегата.

Командование военно-морской базы “Юг” оперативно отреагировало на угрозу распространения коронавируса и изолировало всех, кто контактировал с заболевшим.

Сообщается, что на карантин отправили около 30 моряков. Их разместили в вертолетном ангаре фрегата.

Помимо этого, подозрение на COVID-19 есть еще у одного моряка со спасательного корабля “Александр Охрименко”.

5 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончалось 1788 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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