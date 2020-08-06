 

Глава Крыма пообещал увольнять нерадивых чиновников в прямом эфире

06.08.2020, 18:42, Новости дня

Увольнять в прямом эфире. Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня провел совещании по строительной отрасли республики. Критике подверглись подрядчики и должностные лица, замеченные в предоставлении недостоверных сведений о контроле за ходом работ. Об этом передает РИА "Крым", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

При выявлении фактов обмана или предоставления недостоверных сведений буду увольнять в прямом эфире, сообщил Аксенов. До сих пор мы сталкиваемся с попытками введения в заблуждение и меня самого, и председателя правительства, отметил он. При отсутствии контроля на объекте в первый раз будет выноситься выговор, во второй раз – сразу увольнение по статье. Никаких переговоров вестись не будет. О том, что человека выгоняют с работы, будем объявлять в прямом эфире, уточнил глава Крыма.

Как информирует "Вести Севастополь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", на этом же совещании персональный выговор был объявлен министру транспорта региона Сергею Карпову. Причина – задержка начала работ на объектах благоустройства в Севастополе. Критике со стороны главы Крыма подверглось и подведомственное высокому чиновнику предприятие "Крымавтодор". В то же время, накануне Сергея Карпова наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он получил ее за личный вклад в строительство трассы "Таврида" и реализацию проектов развития автодорог. Вручил награду главы Минтранса РФ Евгений Дитрих.



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