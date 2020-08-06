Игумен Пётр (Еремеев): мы перед собой ставили вопрос – для чего необходимы православные светские университеты

06.08.2020, 18:42, Новости дня

До конца каникул чуть меньше месяца. И это время все хотят потратить с толком, сообразно своему пониманию толка. Школьники и их родители стараются не думать о приближающемся 1 сентября, но учителя уже вышли на работу. И преподаватели вузов и ректораты еще не уходили. У них не только разгар поступления, но и разработка генеральных планов и составление различных программ. Например, для Олимпиад.

Олимпиады — это интеллектуальные соревнования для школьников. В РФ они проводятся более 80 лет. Форматов очень много: индивидуальные и командные, очные и заочные, квесты, регаты, карусели, бои. Ежегодно школьникам страны предлагается участие в 700 различных Олимпиада. Это дает им возможность проявить себя, раскрыть таланты и расширить кругозор, определиться с интересами и развить свои способности. Победители получают привилегии при поступлении.

Среди вузов, предлагающих школьникам участие в Олимпиаде – Российский православный университет святого Иоанна Богослова (РПУ). Причем форма интеллектуальных соревнований выбрана одна из самых серьезных — междисциплинарная. Кроме того в этом году РПУ вышел на международный уровень, получив президентский грант на проведение Олимпиады по русскому языку, литературе и истории.

О том, для кого предназначены Олимпиады светского, но богословского университета, о стратегии вуза в преподавании литературы XXI века и осмыслении гуманитарных наук, о перспективах и специфики изучения русского языка в разных странах мы говорим с ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова, игуменом Петром (Еремеевым) и первым проректором РПУ Екатериной Горбуновой.

Екатерина Горбунова: – Олимпиаду школьников "В начале было Слово…" Российский православный университет святого Иоанна Богослова начал проводить в 2013-м году в рамках большого проекта: на тот момент мы сотрудничали с Фондом просвещения "МЕТА", который поддерживал Общероссийскую олимпиаду школьников по основам православной культуры. Для нас было принципиально, чтобы наша Олимпиада проходила по общегуманитарным предметам, и в ней могли участвовать школьники не только из православных общеобразовательных заведений, но преимущественно из светских школ. И чтобы вследствие развития нашего проекта (а мы уже тогда думали о развитии), мы могли бы включить его в различные государственные Перечни. Чтобы помимо знаний и просвещения, ребята могли получить пользу в виде льгот при поступлении. Такие бонусы сегодня дают мероприятия, реализуемые в основном государственными вузами.

– И сразу Междисциплинарную? Это важно, потому что я впервые слышу, что кроме Олимпиады имени В.И. Вернадского по истории и обществознанию есть и другие гуманитарные междисциплинарные соревнования. Конечно, кроме олимпиад конвергентного образования инженерно-технической направленности.

Екатерина Горбунова: – Мы сразу задумали междисциплинарную по трем предметам: русский язык, литература и история. И изначально концептуально решили, что она будет соответствовать школьной программе 8-11-х классов. Первые два года проводили в нашем регионе – в Москве и Московской области. В 2014–м году включили дополнительные предмет – обществознание, с 2015-го расширили географию проекта на другие регионы РФ (в этом году мы охватили уже 68). Помимо школьной программы мы пытались соотнести задания с произведениями или отрывками из текстов, где прослеживалась связь с православной культурой. Чтобы, готовясь к Олимпиаде ее участники могли познакомиться с литературой, которой нет в школьной программе. Здесь не было цели что-то навязывать, мы ставили задачу расширения кругозора ребят.

– Можете привести пример – что с точки зрения экспертной комиссии РПУ уместно было бы прочесть школьнику, чтобы его работа была принята и оценена?

Екатерина Горбунова: – Мы принимаем и оцениваем все работы участников. Но у нас есть определенные требования к содержанию олимпиадных заданий. И те, кто их разрабатывают должны осознавать, что помимо школьной программы и рекомендованных учебников, они должны учитывать, например, те произведения русской литературы, где просматриваются мировоззренческие аспекты. Даже если эти произведения не включены в обязательную программу. Все-таки Олимпиада подразумевает, что ребенок знает сверх того, что он изучает в классе. Что готовясь к Олимпиаде он расширит свой кругозор и познакомится с произведениями или с авторами, с которыми ранее не был знаком. Этот скрытый смысл мы всегда просим учитывать разработчиков. А дальше они уже выстраивают понятную систему критериев оценки выполненных заданий.

Учитывая, что мы давно вышли за пределы московского региона, сейчас это дает нам возможность привлекать для развития проекта различные фонды. С 2016-го года мы стали подавать заявки на включение нашей Олимпиады в основные государственные Перечни, такие как Перечень олимпиад школьников и их уровней Российского совета олимпиад школьников, дающий льготы при поступлении, а также Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, формируемый Министерством просвещения РФ, позволяющий ребятам после поступления в вуз претендовать на гранты президента РФ.

Игумен Пётр: – В 2019/2020 учебном году Олимпиада вошла во все вышеперечисленные Перечни, на следующий учебный год поданы соответствующие заявки. И, если школьник становится призером или победителем нашей Олимпиады, в дальнейшем, поступив в вуз на бюджет, он получает право участвовать в конкурсе на получение стипендии президента Российской Федерации. Таким образом, помимо победы, помимо участия, образовательного аспекта и тренировки перед ЕГЭ, у него появляется дополнительная мотивация для получения новых знаний. Он понимает, что, став победителем, будет иметь дополнительные баллы при поступлении, а также бонусы во время обучения. Конечно, все эти факторы влияют на выбор мероприятия интеллектуального характера, в котором школьник планирует свое участие, а также очень важны для его школы, так как это формирует в том числе ее рейтинг.

Для получения обратной связи от участников, мы ежегодно проводим среди них анонимный опрос, который показывает, что в нашей Олимпиаде им нравится большое количество творческих заданий, где можно показать не только уровень школьных знаний, но и кругозор, знание языка, развитие мысли. То есть помимо интеллектуального, мероприятие включает еще и творческий аспект. Думаю, поэтому 80% ребят, начавших в 8-м классе участвовать в нашей Олимпиаде, остаются с нами до 11-го класса. Получается, мы растим "своих" школьников. У нас уже есть школы (особенно в регионах), которые стали базовыми региональными площадками, сегодня они сами привлекают ребят к участию и проводят очные заключительные этапы в своем регионе. Ну и, конечно, мы стараемся каждый год увеличивать аудиторию, привлекая новых школьников. А в этом году хотим расширить нашу Олимпиаду на несколько зарубежных регионов.

– До заграницы мы еще доберемся. А пока — вы сказали про фонды. Зачем Университету нужны фонды?

Екатерина Горбунова: – Олимпиада – мероприятие, требующее помимо эмоциональных и интеллектуальных, еще и немалых финансовых затрат. Разработка заданий – очень трудоемкий процесс. Это серьезная работа, к которой мы привлекаем высококвалифицированных специалистов, способных сделать ее на таком высоком уровне, чтобы мы могли участвовать в конкурсах на включение в государственные Перечни, соответствовать их требованиям. И мы эту работу, конечно, оплачиваем. Но есть еще один очень важный аспект. Мы обязательно проводим церемонию награждения и закрытия Олимпиады, в том числе совмещая ее с Днем открытых дверей. Сейчас, чтобы уменьшить финансовую составляющую, многие наши коллеги этого не делают. Школьники видят себя в перечне победителей, получают на электронную почту электронный диплом, распечатывают его и идут с ним в вуз. Для нас, повторю, церемония закрытия очень важна. Особенно для ребят из регионов. Поэтому мы стараемся найти ресурсы, чтобы привезти их в столицу. Для многих — это первая в жизни возможность полететь на самолете, побывать в Москве. Например, у нас есть очень интересная площадка на базе гимназии-интерната для девочек в городе Ачинске Красноярского края, ученицы которого участвуют в Олимпиаде ежегодно и часто становятся победителями. И для них приезд в Москву – важное событие. Это не только оценка их знаний, но и вклад в их личностное развитие. Для своих гостей мы готовим культурную программу, и это тоже определенные затраты. Стараемся обеспечить небольшой призовой фонд.

– Есть у вас статистика, какое число победивших в вашей Олимпиаде поступает потом в РПУ?

Екатерина Горбунова: – Очень немного.

– Хотите сказать, что победители — ваши, а поступают не к вам?

Екатерина Горбунова: – Конечно, для любого вуза нормально проводить мероприятия ради абитуриентов. Некоторые наши партнеры иногда делают акцент на этом — «понятно, вы их привозите, чтобы показать ваш университет». Мы действительно показываем школьникам наш университет, знакомим с преподавателями, реализуемыми проектами, но это никак не отражается на их олимпиадных результатах, и мы никого не заставляем к нам поступать. Я вам так скажу, на сегодняшний день ребята, участвующие в интеллектуальных мероприятиях из Перечней, ориентированы на вузы ТОП -10, и на те направления подготовки, которые мы пока не открыли, и полученные льготы они стараются применить именно там. И их желание можно понять.

– Тогда вопрос. Понятно, что дает Олимпиада школьникам. Понятно, что дает школам, особенно региональным. Особенно тем, чьи ученики получают первые места. А зачем это вашему вузу? Где вы спрятали собственные плюшки?

Екатерина Горбунова: – Мы исходим из того понимания, что просветительский проект не должен приносить выгоду. Может это и странно звучит, но еще в 2013-м году, думая о линейке просветительских мероприятий, которые мы можем реализовывать на базе университета, используя наш педагогический коллектив, реализуемые направления подготовки и имеющийся опыт, мы для себя решили, что хотим делиться своими знаниями не только со своими студентами, которые и так будут погружены в образовательную и внеучебную жизнь вуза на протяжении нескольких лет, но и со школьниками, которым еще только предстоит определиться с выбором жизненного пути. Посредством привлечения учащихся общеобразовательных организаций к проектам университета, мы хотим повлиять на содержание получаемого ими образования и надеемся, что школьник, принявший участие в нашей Олимпиаде, став чьим-то абитуриентом, достанется вузу (может и не нашему) с теми базовыми знаниями и мировоззренческим аспектом, которые мы формируем. И если говорить о возможных формах таких университетских проектов и мероприятий, мы считаем, что Олимпиада – наиболее подходящий механизм для этой работы.

Игумен Пётр: Когда 10 лет назад мы стали прорабатывать модель высшего православного, но при этом светского образования, в текущих условиях по всей стране уже успешно действовали богословские или теологические факультеты и кафедры в ведущих светских высших учебных заведениях. И мы перед собой ставили вопрос: для чего именно в Москве и в стране необходимы православные светские университеты, дающие светское образование в атмосфере, в среде христианского сообщества. Ведь если в начале 90-х годов любые православные образовательные программы воспринимались как нечто новое, как свежий ветер в сфере образования и априори вызывали интерес, к 2010-му году акценты изменились. Ситуация в целом изменилась.

Может, наши коллеги в сходных учебных заведениях по-другому решают дилемму необходимости, востребованности, целесообразности такой работы, а мы рассматриваем свои образовательные проекты как междисциплинарные. Мы рассматриваем христианский образовательный блок как включение во все реализуемые светские программы, он помогает более широко и полно понимать каждый предмет. Изучая юриспруденцию на бакалавриате и в магистратуре, мы неизменно обращаемся к церковному праву, к аспектам развития права в древнем мире и в христианскую эпоху. Когда на факультете психологии наши студенты изучают собственно психологию, мы не можем обойти тему понимания души в разных мировых религиях. То же касается и социальной работы, изучения истории, подготовки журналистов. Иначе говоря, наша дополнительная образовательная компонента расширяет у студента восприятие изучаемого им предмета. Православное знание, теология или религиоведение – это всегда содержательные междисциплинарные вопросы, связывающие разные светские дисциплины.

Создавая Олимпиаду школьников, мы исходили из этого же принципа. Тем более, что олимпиада с дисциплинарным профилем по ОПК уже существовала. Нам очень нравится опыт коллег в ПСТГУ, который, будучи лидером в этом сегменте, на тот момент уже обеспечивал Олимпиаду по ОПК для системы школьного образования.

Наш опыт внутривузовской работы показал, как важно сегодня в вузе и в общем образовании обозначить такие междисциплинарные связи, которые позволили бы нам соединить обычные школьные предметы с тем базовым православным мировоззрением, в котором мы рождаемся и вырастаем. Нам это интересно. Интересно взять опыт истории Церкви, теологической мысли и религиозной философии и связать ими подходящие гуманитарные дисциплины. Мы решили и, надеюсь, смогли перевести этот опыт на уровень школьного общего образования. И с первого года реализации Олимпиады стало ясно, что именно такой подход интересен детям, ищущим точки пересечения истории, литературы, обществознания, русского языка и христианского мировоззрения.

Мы рады, если к нам поступают. Но, как правильно сказала Екатерина, это не цель нашей Олимпиады. Скорее мы заняты наработкой модели непрерывного ценностно-ориентированного образования. Мы уже работаем с людьми зрелого возраста, думаем над тематикой дошкольного образования. То есть нащупываем тонкую, но очевидную связь от азов воспитания детей до образования в зрелом возрасте.

– С междисциплинарной Олимпиадой РПУ выходит на международный уровень. Сразу несколько вопросов – когда и где состоятся первые "состязания"? И еще из предыдущего разговора логично вытекает вопрос: мы прекрасно понимаем, что дает участие (и победа) в Олимпиаде нашим школьникам, а зачем это надо иностранцам?

Екатерина Горбунова: – В этом году мы планируем провести Олимпиаду в пяти зарубежных странах: республика Болгария, Сербия, Словакия, Австрия и Германия. Не скажу, что выбор случайный. В рамках пилотного проекта в указанные страны выходим пока только с Олимпиадой по русскому языку, но при подготовке заданий постараемся учесть некоторые аспекты российской истории и культуры. Сразу скажу, что мы планируем работать не со школами при посольствах, где учатся русские дети, а с иностранными школами, которые обучают ребят по программе страны проживания. Возможно среди школьников окажутся наши соотечественники, но для них русский язык все равно является не основным, а вторым или третьим языком по выбору, соответственно и они его изучают как иностранный.

– Вы готовите отдельную программу или дадите им те же задания, что и российским школьникам?

Екатерина Горбунова: – Мы хотим попробовать через специально для них разработанные олимпиадные задания привить им интерес к изучению русского языка не как очередного предмета в рамках школьной программы, а как возможности узнать основы русской истории и культуры. Учитывая, что у них нет таких предметов, как История или Культурология, в своих заданиях мы постараемся учесть междисциплинарный аспект. Надеемся, что у нас будет возможность найти партнеров и проработать этот вопрос на уровне местных органов исполнительной власти в сфере образования и с представителями российских культурных центров, а также с представительствами Россотрудничества, которое на сегодняшний день ведет большую просветительскую работу во многих странах. Полученный опыт позволит нам в дальнейшем расширяться и в другие регионы. А еще в наши планы входит начать работать с учителями русского языка иностранных школ.

Параллельно с проведением самой Олимпиады, мы еще разрабатываем и реализуем авторские образовательные программы. Например, в процессе подготовки к Олимпиаде по литературе коллеги начали вникать в современную школьную программу и поняли, что изучение русской литературы, к сожалению, завершается для школьников 20-м веком. Литература 21-го века на сегодняшний день практически не изучается, только очень отдельные аспекты. Как показали проводимые нашими специалистами открытые лекции и обучающие мероприятия, современные школьники очень интересуются современной литературой. Для них она интересна, они знают и читают произведения Виктора Пелевина, Евгения Водолазкина и других современных авторов. Школьным учителям эта тема тоже очень важна, но для ее изучения не проводятся курсы повышения квалификации. У нас в университете есть кафедра филологии и журналистики, где в том числе работают специалисты, которые занимаются русской литературой данного периода. Ими же на кафедре разработаны две авторские образовательные программы "Литература 21-го века: мифы и реальность" для школьников и "Литература 21-го века: проблема выбора персоналий" для учителей в формате повышения квалификации. Данные программы очень востребованы, но пока мы их не масштабируем, проводим только на площадках своих партнеров по Олимпиаде и в основном в регионах. В этом году хотим попробовать провести повышение квалификации на площадках в зарубежных странах для учителей русского языка иностранных школ.

Отборочный этап (как и в Олимпиаде в регионах России) будет дистанционным, а на очный несколько членов нашего оргкомитета будут выезжать в страну проведения. В группу также включено несколько лекторов, которые будут проводить открытые мероприятия для получения обратной связи, а также реализовывать образовательные программы, о которых я уже сказала, для школьников и учителей.

– Однажды я читала диплом выпускницы университета в Падуе, изучавшей гуманитарные науки и выбравшей написание диплома на русском — это больше ценилось. Она попросила быстро просмотреть на предмет ошибок. Быстро не удалось: в ее работе не было ни одного правильно написанного предложения. Ни одного. Мне пришлось полностью переписать ее диплом. Это я к тому, что у меня нет иллюзий по поводу того как во всем мире (и в РФ тоже) учат второй язык Уровень так себе.

Екатерина Горбунова: – Он разный, так скажем.

– Разный. Но, в основном, повторю, так себе. Второй язык вообще крайне сложно выучить, чтобы он был как родной. Тем более русский. Я веду вот к чему: вы собираетесь проводить Олимпиаду, что подразумевает хотя бы минимальное знание русского языка. Где вы найдете детей, которые знают русский на уровень Олимпиады?

Екатерина Горбунова: – Расскажем вам об этом в следующем интервью. Мы уже знаем эти места.

– Подожду. Мне правда интересно. Я знаю смешанные семьи. Для детей в них, если они не живут подолгу в РФ русский не второй, а третий язык. Они совсем плохо говорят на нем. Пишут еще хуже. Что касается Сербии и Болгарии – это когда приезжаешь отдыхать кажется, что у нас похожие языки. Ничего похожего.

Екатерина Горбунова: – Мы не рассчитываем на похожесть языков. Предполагая работать в зарубежных странах, мы естественно, провели ряд консультаций с коллегами, в том числе из Россотрудничества, которое на сегодняшний день имеет там ряд своих представительств и ведет системную работу для популяризации русского языка и русской культуры. У нас сейчас нет точного списка этих детей, но прорабатывая заявку на грант, мы предполагали, о каких школах речь, и мы представляем, с кем будем работать.

– Это хорошо. Потому что, получая грант, вы принимаете на себя определенные обязательства, и вам придется за их выполнение отчитываться.

Екатерина Горбунова: – По ходу реализации проекта будем делиться своим опытом. Надеюсь, положительным. Мы, конечно, не первопроходцы. На сегодняшний день для популяризации русского языка делается очень многое. Есть русские культурные центры с определенной инфраструктурой, на их базе проводятся и курсы повышения квалификации и Олимпиады по русскому языку (по крайней мере раньше проводил Институт русского языка имени А.С. Пушкина). Наработки есть. Они немного отличаются от того, что планируем сделать мы, тем интереснее мы будем школьникам и нашим партнерам. Надеюсь, нашу инициативу поддержат коллеги в зарубежных странах.

– Вопрос: им зачем это? Для общего развития?

Екатерина Горбунова: – В том числе. Мы никогда не работали с другими странами, но наши партнеры, осуществляя такую деятельность говорят, что есть запрос на изучение русской культуры и русского языка, на мероприятия, связанные с Россией.

– Грант – это одноразовая история, обычно он выдается на год.

Екатерина Горбунова: – Да, мы его завершаем 31-го мая 21-го года.

– Туда входит финансирование поездок, разработка программ. А дальше грант кончится и олимпиады за границей тоже кончатся?

Екатерина Горбунова: – Касаемо затрат, тут мы можем опираться на опыт, полученный в регионах России. Первые годы мы выезжали в регионы, чтобы выстроить партнерские связи. Сегодня члены оргкомитета этого не делают, потому что в большинстве регионов у нас появились площадки, работающие автономно, и это уже не требует денег. Появились люди, которые на базе своих организаций с радостью принимают школьников. Они разделяют цели нашего проекта, помогают в его организации. Поэтому затраты на поездки уменьшаются, как только возникают партнерские связи и единомышленники. Надеемся, что после поездок этого года выстроятся партнеры и в зарубежных странах, и часть мероприятий в дальнейшем будет осуществляться организаторами на местах. Что касается разработки заданий, мы ежегодно ищем дополнительное финансирование на них. С получением гранта этот поиск не прекращается. Поэтому мы предполагаем, что грант даст нам возможность выстроить определенную инфраструктуру за рубежом, найти партнеров и с ними системно работать, а понимание проектной группой особенностей работы с иностранными школьниками поможет нам впоследствии расшириться в другие страны.

– Насколько мне известно, гранты не просто так дают. Нужно интересное, яркое и правильное обоснование. Тем более президентский грант. Что прозвучало в вашем проекте?

Игумен Пётр: – Мы не впервые получаем президентский грант на Олимпиаду. Два года назад мы просили денег на развитие проекта в России, на возможность попасть в регионы, которые нам были недоступны. Фонд нас поддержал, потому что в обосновании были междисциплинарность и уникальность предлагаемых мероприятий. Сейчас процесс стал для нас понятным, отлаженным. С тем охватом, который мы планировали. В этом году мы подали заявку на проект, который называется "Олимпиада школьников "В начале было Слово…" как способ укрепления русского языка и российской культуры за рубежом», основной целью которого является выявление талантливой молодежи и расширение интереса к русскому языку, русской культуре и истории у школьников, обучающихся в зарубежных образовательных организациях. Естественно, Олимпиаду в России, мы продолжаем и расширяем.

– Вы сказали, что заинтересованы в новых участниках. И это объяснимо: чем шире ваша "зона покрытия", тем интересней. А так как нас будут читать во всех регионах, давайте скажем, как вас искать и когда начинать поиск?

Екатерина Горбунова: – Во-первых, школьники, которые интересуются олимпиадным движением, знают, что есть большой информационный ресурс Олимпиада.ру, который собирает всю информацию об интеллектуальных мероприятиях на предстоящий учебный год. И мы, естественно, на нем представлены. Во-вторых, мы ведем очень последовательную и широкую информационную кампанию о нашем проекте. Уже в августе через епархиальные структуры мы начнем рассылать письма в органы управления образованием всех регионов России. Дальше по отработанной схеме они отправят письма в школы, и к сентябрю школьники получат всю информацию о нашем мероприятии с датами, сроками, положениями, регламентами. На сегодняшний день в большинстве школ есть заместитель директора по конкурсам и олимпиадным движениям, потому что, напомню, от участия в Олимпиадах зависит в том числе и рейтинг школы. Кроме того, у нас есть свой сайт Олимпиады (олимп.рпу.рф) и группа олимпиады в социальных сетях, где в самое ближайшее время появится информация о документах и сроках. Через этот сайт также происходит регистрация участников. И на сайте Российского совета олимпиад школьников, где размещен Перечень всех утвержденных олимпиадных мероприятий, тоже есть на нас ссылка.

Используя эти ресурсы школьник, ориентированный на участие в интеллектуальных мероприятиях, легко выйдет на нас. Если он этого не делает сам, информация к нему дойдет через школу. Что касается Москвы и области, здесь особенная история. На сегодняшний день школы Москвы участвуют в мероприятиях только после того, как информация о них размещается на сайте Департамента образования города Москвы в специальном разделе. Поэтому, помимо рассылки, информация о нашей Олимпиаде будет размещена на сайте Департамента образования и на сайте Министерства образования Московской области. Плюс Департамент и Министерство образования Московской области также делают рассылку по всем своим подведомственным школам. И через соответствующие синодальные отделы мы делаем информационные рассылки по православным школам и гимназиям.

Регистрация участников в этом году будет проходить с 01 октября по 30 ноября 2020 года на нашем официальном сайте. А отборочный этап начнется уже с 01 декабря.

– А сколько детей участвует? Например, в прошлом году?

Екатерина Горбунова: – Ежегодно у нас участвует порядка 7 тысяч школьников.

Игумен Пётр: Мы не будем останавливаться на этой цифре и хотим расширяться.

– Я понимаю, в МГУ другие цифры.

Екатерина Горбунова: – Я смотрела статистику по прошлому году РАНХИГСа – 8,5 тысяч школьников участвовало в Олимпиаде, учитывая их филиалы и заинтересованность детей в данном учебном заведении. Не думаю, что мы отстаем от наших коллег по Перечню.

– И вы читаете все работы?

Екатерина Горбунова: – Ну, конечно. В результате отборочного этапа часть ответов на задания проверяется автоматически, но есть творческое задание, которое мы читаем. В финальный тур, как правило, выходит полторы-две тысячи школьников: по ограничениям Российского совета олимпиад школьников мы не можем выводить в финальный тур больше определенного процента от общего числа участников. Поэтому в финале оказывается порядка двух тысяч человек, и там все их творческие работы читаются жюри и методическими комиссиями.

На протяжении 7 лет я общаюсь с членами жюри и методических комиссий, и еще ни разу мне коллеги не сказали: как нам это надоело! Что это каким-то образом их не устраивает. Что это тот труд, от которого они мечтают избавится. Каждый раз они с огромной радостью отмечают лучшие работы. А к церемонии закрытия я всех прошу сделать какие-то акценты. Потому что бывает, что ребенок не стал победителем, но у него прекрасное эссе, которое очень хочется отметить. У нас абсолютно индивидуальный подход к каждому. И, конечно, как и у всех Олимпиад, у нас есть апелляция, где коллеги готовы по каждой работе дать развернутый ответ любому школьнику, у которого возникает вопрос, почему его так оценили. Никакая автоматическая проверка в творческих заданиях невозможна. Мы позитивно относимся к этому, потому что на апелляцию в основном идут не ради повышения балла. Как правило это одиннадцатиклассники, которые готовясь к ЕГЭ, хотят понять, где у них пробел. В этом году за несколько недель до ЕГЭ у меня было несколько очень интересных апелляций от ребят, которые хотели получить от нас рекомендации, на что им нужно обратить внимание и понять, что они могут почитать, посмотреть.

Это не претензия, а обучающий процесс. Но такое возможно только при прочтении каждой работы.