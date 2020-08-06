Почему дергается глаз?
06.08.2020, 18:40, Разное
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Как правило, подергивание верхнего или нижнего века (а иногда обоих сразу) возникает внезапно и продолжается несколько секунд или минут. Иногда это происходит эпизодами в течение нескольких дней, после чего веки «успокаиваются» на несколько недель или даже месяцев.
Вот что может вызвать подергивания век:
-
раздражение глаз;
-
напряжение век;
-
усталость;
-
недостаток сна;
-
чрезмерная физическая нагрузка;
-
побочные эффекты некоторых лекарств;
-
стресс;
-
употребление алкоголя или кофеина, курение.
Если спазмы становятся хроническими, у вас может возникнуть так называемый «доброкачественный эссенциальный блефароспазм», который выражается в неконтролируемом подмигивании или моргании. Как правило, это состояние поражает оба глаза. Примечательно, что доброкачественный эссенциальный блефароспазм чаще возникает у женщин, чем у мужчин.
Точную причину возникновения этого состояния ученые не установили, однако некоторые факторы могут усугубить это состояние:
-
блефарит или воспаление века;
-
конъюнктивит;
-
сухие глаза;
-
ветер, яркий свет, солнце или загрязненный воздух;
-
сильная усталость;
-
светочувствительность;
-
продолжительный стресс;
-
избыточное употребление алкоголя или кофеина, курение.
Со временем доброкачественный эссенциальный блефароспазм может ухудшиться и вызвать нечеткость зрения, повышенную чувствительность глаз к свету и спазмы лицевых мышц. Наиболее эффективно это состояние лечат с помощью инъекций ботокса, который снимает сильные спазмы на несколько месяцев. В тяжелых случаях пациентам требуется операция по удалению некоторых мышц и нервов век (миэктомия).
Когда пора бежать к врачу?
Как правило, миокимия крайне редко требует неотложной медицинской помощи. Однако хронические спазмы век могут быть симптомом серьезного заболевания головного мозга или нервной системы. Вам необходимо обратиться к врачу в том случае, если подергивания век сопровождаются следующими симптомами:
-
Один глаз или оба глаза красные, опухшие, есть необычные выделения;
-
Верхнее веко опущено;
-
Веко полностью закрываются при каждом спазме;
-
Подергивания продолжаются несколько дней подряд без перерыва;
-
Спазмы начинают влиять на другие части лица.
Как помочь себе самостоятельно?
В большинстве случаев спазмы век проходят без какого-либо вмешательства. Но вы можете довольно быстро избавиться от этого состояния или предотвратить его. Как мы помним, чаще всего глаз дергается из-за стресса, усталости и чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и табака. Вот что вы можете сделать:
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Пейте меньше кофеиносодержащих и алкогольных напитков;
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Бросьте курить:
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Высыпайтесь;
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Закапывайте глаза натуральной слезой;
-
При появлении спазма приложите теплый компресс к глазам.
Если вы хотите избавиться от подергивания век всерьез и надолго, попробуйте вести «дневник наблюдений» и отмечать, какие причины могли вызвать спазмы. Например, из-за недосыпа, большого количества алкоголя или стресса на работе. Так вам будет проще минимизировать риски возникновения этого состояния.
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