 

Почему дергается глаз?

06.08.2020, 18:40, Разное


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Как правило, подергивание верхнего или нижнего века (а иногда обоих сразу) возникает внезапно и продолжается несколько секунд или минут. Иногда это происходит эпизодами в течение нескольких дней, после чего веки «успокаиваются» на несколько недель или даже месяцев.

Вот что может вызвать подергивания век:

  • раздражение глаз;

  • напряжение век;

  • усталость;

  • недостаток сна;

  • чрезмерная физическая нагрузка;

  • побочные эффекты некоторых лекарств;

  • стресс;

  • употребление алкоголя или кофеина, курение. 

Если спазмы становятся хроническими, у вас может возникнуть так называемый «доброкачественный эссенциальный блефароспазм», который выражается в неконтролируемом подмигивании или моргании. Как правило, это состояние поражает оба глаза. Примечательно, что доброкачественный эссенциальный блефароспазм чаще возникает у женщин, чем у мужчин.

Точную причину возникновения этого состояния ученые не установили, однако некоторые факторы могут усугубить это состояние:

  • блефарит или воспаление века;

  • конъюнктивит;

  • сухие глаза;

  • ветер, яркий свет, солнце или загрязненный воздух;

  • сильная усталость;

  • светочувствительность;

  • продолжительный стресс;

  • избыточное употребление алкоголя или кофеина, курение.

Со временем доброкачественный эссенциальный блефароспазм может ухудшиться и вызвать нечеткость зрения, повышенную чувствительность глаз к свету и спазмы лицевых мышц. Наиболее эффективно это состояние лечат с помощью инъекций ботокса, который снимает сильные спазмы на несколько месяцев. В тяжелых случаях пациентам требуется операция по удалению некоторых мышц и нервов век (миэктомия).

Когда пора бежать к врачу?

Как правило, миокимия крайне редко требует неотложной медицинской помощи. Однако хронические спазмы век могут быть симптомом серьезного заболевания головного мозга или нервной системы. Вам необходимо обратиться к врачу в том случае, если подергивания век сопровождаются следующими симптомами:

  • Один глаз или оба глаза красные, опухшие, есть необычные выделения;

  • Верхнее веко опущено;

  • Веко полностью закрываются при каждом спазме;

  • Подергивания продолжаются несколько дней подряд без перерыва;

  • Спазмы начинают влиять на другие части лица.

Как помочь себе самостоятельно?

В большинстве случаев спазмы век проходят без какого-либо вмешательства. Но вы можете довольно быстро избавиться от этого состояния или предотвратить его. Как мы помним, чаще всего глаз дергается из-за стресса, усталости и чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и табака. Вот что вы можете сделать:

  • Пейте меньше кофеиносодержащих и алкогольных напитков;

  • Бросьте курить:

  • Высыпайтесь;

  • Закапывайте глаза натуральной слезой;

  • При появлении спазма приложите теплый компресс к глазам.

Если вы хотите избавиться от подергивания век всерьез и надолго, попробуйте вести «дневник наблюдений» и отмечать, какие причины могли вызвать спазмы. Например, из-за недосыпа, большого количества алкоголя или стресса на работе. Так вам будет проще минимизировать риски возникновения этого состояния.



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