 

В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion

06.08.2020, 18:30, Разное

В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion для североамериканского авторынка. Подобное решение связано с необходимостью освободить конвейер для создания новых кроссоверов и электрических автомобилей.
С завода Hermosillo в Мексике 31 июля сошёл последний Ford Fusion, и после этого эта линейка прекратила своё существование. Таким образом, для покупки нового автомобиля придётся обратиться к дилерам, так как заказать его уже не представляется возможным. Освободившееся место займёт Ford Bronco Sport и электрический Mustang Mach-E. Именно на эти транспортные средства в корпорации сделали наибольший акцент.

Остановка производства Ford Fusion в США затронет и другие страны. На зарубежных авторынках модель известна под названием Mondeo, и её выпуск тоже остановлен. Несмотря на это, как отметили представители корпорации, в ближайшее время стоит ожидать появление кросс-версии этого транспортного средства.



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