Генпрокурор Украины не получил приглашения посетить Белоруссию

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06.08.2020, 18:30, Новости дня

Официального приглашения посетить Белоруссию для обсуждения вопроса о задержанных россиянах в офис генпрокурора Украины не поступало, сообщил представитель офиса.

Он отметил, что пока не будет приглашения, офис комментировать это предложение не будет, передает «Интерфакс».

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. 

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.



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