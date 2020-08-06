Эксперты рассказали о причинах искаженного восприятия человеком отражения в зеркале

06.08.2020, 18:30, Разное

Зарубежные эксперты провели анализ ряда научных фактов и проведенных ранее исследований, на основании результатов которого рассказали о причинах того, почему свое отражение в зеркале человек видит искаженным. По словам исследователей, данное явление обусловлено определенными законами физики и анатомии.

Стоит отметить, что визуально факт искажения изображения становится особенно очевидным при сравнении с фотоснимком. Причем нивелировать данное явление до сих пор не смогли даже передовые достижения современных технологий. Как информируют эксперты, первой причиной диссонанса является чисто физический эффект, ведь свое изображение в зеркале видит отраженным “наоборот”. Однако, по мнению специалистов, намного больше на процесс влияет факт большой специфичности человеческой зрительной системы. В частности, при рассматривании собственного отражения глазами индивидууму свойственно не акцентироваться на определенных особенностях лица, а некоторым деталям – придавать чрезмерное значение. И именно это оказывает главное влияние на процесс восприятия “живого” неподвижного зеркального изображения. “То есть мозг буквально перестраивает картину в реальном времени, заставляя нас видеть очень персонализированную версию себя”, – резюмировали эксперты.

К слову, специалисты напомнили, что в прошлом людям приходилось воспринимать свое изображение в еще более искаженном виде. Так, в античные времена предкам современного человека приходилось смотреться в гладко отполированные пластины из металла, тусклые и нечеткие. В эпоху средневековья аналогом зеркала стали уже черепки разбитых стеклянных сосудов, наполненных оловом. Качество отражения улучшилось, однако кривизна осколков по прежнему давала слишком искаженную картину.