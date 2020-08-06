В Jaguar Land Rover намерены избавиться от укачивания в автомобилях

06.08.2020, 18:17, Разное

В компании Jaguar Land Rover намерены полностью избавиться от неприятного ощущения укачивания в фирменных автомобилях. Пока технология только тестируется и будет доступна исключительно для транспортных средств с автопилотом.

Новый функционал позволит компьютеру автомобиля получать данные о физическом состоянии пассажиров и отслеживать уровень их комфорта. На основе этих данных автопилот будет выбирать наиболее оптимальную траекторию движения и степень ускорения или торможения. В Jaguar Land Rover отметили, что они протестировали новую технологию на 20 тыс. реальных и виртуальных тестовых километрах. В среднем уровень комфорта пассажиров повысился на 60%.

Когда именно стоит ожидать обновление автопилота у фирменных автомобилей Jaguar Land Rover, пока не сообщается. В корпорации объяснили, что сейчас они сосредоточены на создании таких систем, которые позволили бы полностью исключить пробки и аварии в случае использования автопилотов. Несмотря на это, уровень комфорта в таких машинах остаётся одним из главных направлений развития.