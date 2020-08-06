Intel и MediaTek в 2021 году выпустят ноутбуки с поддержкой сетей 5G

06.08.2020, 18:09, Разное

Компании Intel и MediaTek в 2021 году планируют выпустить первые ноутбуки с поддержкой сетей 5G. Наиболее вероятными компьютерными брендами, где будет использоваться современная технология, станут Dell и HP.

Сотрудничество Intel и MediaTek подразумевает использование в ноутбуках фирменных процессоров и модемов соответственно. В первом случае речь идёт о самых передовых и производительных модулях, а во втором о конкретном модеме – MediaTek T700 5G. Он выбран не случайно, так как обладает хорошей энергоэффективностью. Подобный параметр является одним из ключевых в случае питания устройства от аккумулятора. Также модем был протестирован в реальных условиях и показал достойные результаты при работе как с неавтономной, так и с автономной архитектурой 5G.

Несмотря на готовность Intel и MediaTek поставлять важные части для ноутбуков, о точной дате релиза пока не сообщается. Не комментируется и цена будущих ноутбуков с поддержкой 5G.