Пьяный житель Львова пригрозил взорвать гранату в спортивном центре

06.08.2020, 18:08, Новости дня

В спортивном центре Львова пьяный мужчина пригрозил взорвать гранату, подозреваемого задержали, сообщила областная Национальная полиция.

Охранник одного из львовских ТРЦ сообщил, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пригрозил взорвать гранату, сообщается на сайте ведомства.

По адресу выехали правоохранители. Полиция установила, что 30-летний житель города пытался пройти в помещение, но его не пускали охранники из-за того, что мужчина был пьян.

«Тогда человек заявил, что у него есть с собой граната и, если его не пропустят внутрь, он подорвет ее. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили», – добавили в полиции.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан». По ней мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.