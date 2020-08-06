 

Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

06.08.2020, 18:08, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в США является наихудшей в мире, сообщил инфекционист из правительственной рабочей группы по коронавирусу, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США Энтони Фаучи, слова которого передает Business Insider.

«Мы не представляем и 5% мирового населения, но при этом на нас приходится 20-25% заражений в мире. (…) Наверное, это худший случай. Разве нет?» – поинтересовался у Фаучи главный медицинский корреспондент CNN Санджей Гупта.

«Да, если смотреть в количественном соотношении, так оно и есть. Цифры не врут», – передает слова инфекциониста RT.

Издание отмечает, что заявление Фаучи напрямую противоречат «обманчивой радужной картине», которую якобы пытается создать президент США Дональд Трамп. Business Insider пишет, что американская администрация пытается таким преуменьшить свои промахи в борьбе с пандемией.

«Каждая страна пострадала. Мы, США, пострадали так же, а то и хуже, чем все. Если судить по числу заражений и смертей, ситуация действительно тревожная», –добавил Фаучи.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 5 августа в США зарегистрировано более 4,7 млн случаев COVID-19, порядка 158 тыс. пациентов скончались.

При этом Трамп заявил, что видны «свидетельства значительного прогресса – обнадеживающий признак того, что вирус отступает». ВОЗ отказалась давать США рекомендации по борьбе с коронавирусом.





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