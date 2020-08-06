 

France info – появлением интернета мир обязан советскому спутнику

06.08.2020, 17:54, Новости дня

Советские достижения в космосе стали отправной точкой для создания американцами сети интернет, пишет France info. Как поясняет издание, заняться перспективными научными исследованиями, результатом которых станет создание всемирной сети, США решили после того, как почувствовали себя задетыми успешным запуском советского спутника.


Wikimedia Commons

Интернет, которому сегодня исполняется 50 лет, был изобретением, по-настоящему изменившим мир, пишет France info. Однако его созданию мир обязан советской программе покорения космоса, считает издание.

Как поясняет новостной ресурс, в 1957 году, в разгар холодной войны с США, Советский Союз первым вывел на орбиту свой знаменитый «Спутник». Именно после этого американцы, задетые тем, что русские «обошли их у финиша», создадут Управление перспективных исследовательских проектов (Arpa) при Министерстве обороны с целью разработки технологических инноваций для армии, подчёркивается в статье. Позднее управление начнёт работать над созданием революционной системы, позволяющей компьютерам общаться друг с другом посредством телефонной линии.

Как поясняет France info, первоначальная задача состояла в том, чтобы позволить учёным делиться своими работами и обмениваться информацией. Помимо этого, ходят слухи, что сеть должна была также использоваться для организации ядерной обороны и противостояния ядерному удару. И хотя подтверждений этой информации нет, учитывая, что речь идёт о временах холодной войны, эта легенда выглядит красивой, замечает издание.

После 12 лет исследований и экспериментов в сентябре 1969 года в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе был создан «эмбрион» компьютерной сети. Поскольку сеть была создана управлением Arpa, она получила название Arpanet и стала «предком» интернета.

В 1980 году Arpanet будет разделён на две части: военную и научную, получившую название NSFnet. Именно эта вторая ветвь официально станет интернетом в 1983 году, приняв протокол TCP/IP, напоминает France info.





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