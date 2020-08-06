Лукашенко заявил, что не допустит «майдана» в центре Минска

06.08.2020, 17:54, Новости дня

Александр Лукашенко заявил, что не позволит «разжечь костёр в центре Минска» на «майдане» после президентских выборов. Как пишет «Беларусь сегодня», он также поручил Генпрокуратуре дать оценку законности альтернативному подсчёту голосов.



Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит «разжечь костёр в центре Минска» 9-10 августа после президентских выборов. Как пишет «Беларусь сегодня», об этом он заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

«Некоторые продолжают людей звать на «майдан» 9–10 августа. Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головёшки по всему Минску. Этого мы допустить не можем — и не допустим», — заявил белорусский президент.

Он также поручил Генпрокуратуре дать оценку законности альтернативному подсчёту голосов.

«Ещё одна тема — это некий альтернативный подсчёт голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. Естественно, в судах, если такие обращения туда поступят. Всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека. Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию досрочному. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают. Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. На пеньках в гаражах и на улицах тоже не голосуем. У нас избирательные участки, все идут туда. И мы должны обеспечить этот процесс», — добавил Лукашенко.