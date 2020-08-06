“Момент начала”: Литосферные плиты начали движение только 2 млрд лет назад

06.08.2020, 17:53, Разное

Китайские исследователи в ходе исследования обнаружили факт, ставящий под сомнение существующую теорию движения литосферных плит на Земле. По словам исследователей, тектонический процесс на планете начался лишь около 2 млрд лет назад.

Отправной точкой исследования стало сформировавшееся научное мнение, что тектоника земных литосферных плит буквально сразу после запуска стала глобальным процессом. “Как и у любого природного явления, которое поддается датированию, у движения литосферных плит Земли есть некая точка отсчета – момент начала”, – пояснили данную теорию ученые, представляющие Институт геологии и геофизики Китайской академии наук. Однако дату, в настоящее время определяющую начало глобальной тектоники плит, специалисты назвали весьма “размытой”. Со своей стороны они начали работу по определению более точного временного периода данного явления. Вначале научным коллективом была исследована структура континентальных участков Гималаев, продолжающих движение и сейчас. После этого анализу подверглись аналогичные структуры, перемещение которых уже остановилось, и это совпадение было обнаружено в Ордосе, являющемся одним из Центрально-Азиатских регионов. Стоит отметить, что сейчас эта область демонстрирует стабильность в геологических аспектах. Таким образом, эксперты сделали вывод, что глобальным процессом тектоника плит стала около двух миллиардов лет назад.

“В это время начал формироваться гипотетический суперконтинент Колумбия”, – отметил один из авторов работы Росс Митчел. Примечательно, что упомянутый материк считается самым первым на земном шаре.