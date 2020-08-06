Девушка вернулась домой спустя неделю после своих похорон

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06.08.2020, 17:53, Новости дня

В Индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон, сообщила газета Times of India.

Известно, что 27 июля индийские правоохранители обнаружили женский труп, упакованный в чемодан. Семья 24-летней девушки опознала ее тело. После чего следователи обвинили в убийстве индианки мужа и его родителей, которые постоянно над ней издевались, передает РИА «Новости».

Однако почти через неделю после собственных похорон девушка сама пришла в полицейский участок и рассказала, что все это время провела в соседнем городе, где раньше работала. О своем отъезде она никому не сказала.

Уточняется, что после инцидента с семьи супруга индианки и с самого мужчины сняли обвинения.

Ранее в Египте обнаружили мужчину живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон. Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе этого года. Семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда. У тела взяли образец ДНК, однако семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста.

Кроме того, в феврале 83-летняя жительница Украины ожила после того, как врачи районной больницы констатировали ее смерть. Тогда местный священник назвал это событие настоящим чудом, а врачи не смогли найти объяснения.





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