 

Ученые предложили использовать лавовые трубы для жизни на Марсе

06.08.2020, 17:53, Разное

Учёные из Италии предложили использовать лавовые трубы для жизни колонистов на Марсе или Луне. Эти образования остаются после вулканической активности и имеют хорошую защиту от неблагоприятного воздействия внешней среды.
Внутри труб, длина которых может достигать 40 километров, вполне возможно разместить станцию первых колонистов на Марсе. Там база будет защищена от резкого изменения температуры и от небольших метеоритов, которые время от времени падают на поверхность планеты. Также пагубное воздействие солнечного света заметно снижается из-за отсутствия прямого контакта. Так как ширина канала может достигать трёх километров, трудностей с возведением и доставкой на нужную глубину жилых модулей возникнуть не должно. Именно поэтому исследователи уверены, что лавовые каналы являются перспективным местом для оборудования первой базы колонизаторов Марса.

Помимо Марса, лавовые каналы замечены на поверхности Луны. Эксперты оценил и их масштабы. Они уверены, что подобные подземные тоннели и пещеры помогут не только создать оптимальные условия для колонистов, но и помочь в поиске внеземной жизни.





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