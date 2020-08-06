В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

06.08.2020, 17:50, Новости дня

Неизвестные захватили здание в Москве, где расположен офис столичной Общественной наблюдательной комиссии, рассказал ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников. По его словам, неизвестные лица в ночь на четверг, 6 августа, заблокировали вход в здание в Крапивенском переулке и не пускают в него представителей ОНК. "Часть ее членов сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь", — отметил Мельников.

Он добавил, что в офисе ОНК хранятся обращения граждан. Вызванная на место полиция отказалась вмешиваться в ситуацию, сочтя ее гражданско-правовым спором. Мельников заявил, что неизвестные утверждают, что имеют правоустанавливающие документы на здание, однако "ситуация похожа на попытку рейдерского захвата".

Захватившие здание люди представились волонтерами и говорят, что являются новыми арендаторами. "С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", — сказал Мельников. Он отметил, что в ближайшее время обратится за защитой в столичную прокуратуру.

Общественники несколько раз вызывали полицию, однако правоохранители не смогли им помочь. "Полицейские не предпринимают никаких действий для того, чтобы выяснить личность граждан, препятствующих доступу членов ОНК в арендуемое помещение", — добавил Мельников, подчеркнув, что сотрудники правоохранительных органов знали захвативших помещение мужчин.

Общественная наблюдательная комиссия — правозащитная организация, которая занимается обеспечением прав заключенных и подследственных в местах принудительного содержания: в отделах полиции, СИЗО, спецприемниках, исправительных колониях и тюрьмах.