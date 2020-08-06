 

Трамп: вакцина от коронавируса может появиться в США до выборов

06.08.2020, 17:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вакцина от коронавируса, возможно, появится в стране еще до ноябрьских выборов. Это намного более оптимистичный прогноз, чем дают правительственные эксперты в области здравоохранения.

Отвечая на вопрос о сроках готовности вакцины в интервью радиоведущему Джеральдо Ривера, Трамп сказал: «До конца года, а возможно, и гораздо раньше».

«До 3 ноября?» – уточнил ведущий. «В некоторых случаях, возможно, и раньше, но примерно к этому времени», – ответил президент.





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