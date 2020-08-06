 

В Германии увидели пользу угроз США для «Северного потока – 2»

06.08.2020, 17:48, Новости дня

Бывшие противники «Северный поток – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта, информирует немецкое издание Berliner Zeitung.

СМИ пишет, что многие члены немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) резко критиковали «Северный поток – 2» и тесное сотрудничество между Россией и Германией в энергетической сфере в принципе. Но когда США начали угрожать введением санкций, противники проекта выступили против Вашингтона. Отмечается, что немаловажную роль в этом сыграл министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Так, депутат Бундестага, член парламентского комитета по международным делам Родерих Кизеветтер, отмечает, что Белому дому отказаться от санкций, обусловленных предвыборной борьбой, передает РИА «Новости».

«Я никогда не относился к политическим сторонникам трубопровода. (…) Однако я не могу понять, какую угрозу «Северный поток – 2» представляет для национальной безопасности США. А вот сами санкции США несовместимы с нормами международного права», – Кизеветтер.

Депутат уточнил, что Штаты ежегодно импортируют около 160 млн баррелей российской нефти и, «таким образом, вносят значительный вклад в критикуемое самими же США финансирование России».

Ранее в четверг американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта в городе Саниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.





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