 

Трамп призвал перенести президентские дебаты

06.08.2020, 17:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за перенос первых президентских дебатов, изначально назначенных на 29 сентября, из-за подозрений о нечестности голосования по электронной почте.

«Раз избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше. Для меня дебаты – гражданский долг. Джо Байден и я должны это сделать ради американского народа!!» – написал глава США в своем Twitter.

Ранее Трамп предложил перенести выборы президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Необходимость переноса выборов он объяснил недостатками проведения голосования по почте. Он также выразил уверенность, что выборы 2020 года в случае их проведения в ноябре по почте «станут самыми сфальсифицированными за всю историю».

После этого в Конгресс внесли резолюцию против переноса президентских выборов в США, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Чешский приятель Сафронова отверг связь со спецслужбами

09.07 / Китай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с США

10.07 / Химпредприятия Днепропетровской области просят Зеленского обратить внимание на импорт минеральных удобрений в Украину

06.08 / Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек

24.06 / В администрации Трампа допустили возможность продления ДСНВ

03.07 / Адвокат семьи Захарова отреагировал на отказ Ефремова признать себя виновным в ДТП

26.06 / Только 3,5% украинцев верят, что Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания – опрос

12.07 / Президентом Польши снова избран Дуда – экзит-полл

27.07 / ДНР заявила о соблюдении украинскими силовиками мер по обеспечению перемирия в Донбассе

25.07 / Названы сроки испытания АПЛ «Казань»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска