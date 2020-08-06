 

Маргарита Симоньян о деле Михаила Ефремова: Отвратнейший фарс!

06.08.2020, 17:43, Разное

Журналистка Маргарита Симоньян уверена, что Михаил Ефремов, который пошел на попятную и надеется на помощь своего адвоката, лишь опозорился. Актеру нужно было помогать следствию, раскаяться и признать вину, как он это сделал поначалу, считает главный редактор RT.

По словам Симоньян, Михаил Олегович все равно окажется в колонии. Однако теперь актер отправится в место лишения свободы опозоренным, потому что “дело превратилось в отвратнейший фарс”.

Ефремов может отправиться в колонию на целых 12 лет, если его адвокат Эльман Пашаев плохо выполнит свою работу. Юрист делает все возможное, чтобы артиста оправдали. На потере памяти актера строятся все доводы стороны защиты.

В беседе с журналистами Пашаев напоминает о презумпции невиновности. Он призывает общественность отказаться от обсуждения и осуждения, ведь вина актера еще не доказана. Адвокат также считает, что резонанса не было бы, если Ефремов “с первого дня понимал бы, что происходит”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Авг 2020 в 2:38 PDT

Напомним, после заседания Эльману Пашаеву пришлось объясняться за появившийся в руках Михаила Ефремова телефон. Известно, что актеру запрещено пользоваться средствами связи.





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