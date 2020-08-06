Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

06.08.2020, 17:43, Разное

Накануне тренер опубликовал в инстаграм-аккаунте снимок с подростком. Как отметил супруг продюсера, старший наследник также увлекается спортом, правда, предпочитает не коньки, а более экстремальные занятия.

На фотографии сын Евгения Плющенко стоит рядом с мотоциклом. Парень запечатлен в полной экипировке для мотокросса. Несмотря на юный возраст, Егор уже нашел свое “опасное” хобби. Вероятно, отец в полной мере поддерживает его увлечение.

Подписчики удивились снимку со старшим наследником – многие и не знали, что у Евгения Плющенко есть второй ребенок. “Ну классно!! Наконец и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Я и не знала о нем”, “Ну наконец-то Евгений Егора выложил😃 Тоже красавчик растет”, “Крутяк!!! Только побед!” – написали в комментариях.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 5 Авг 2020 в 8:53 PDT

Стоит отметить, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская мечтают об еще одном совместном ребенке. По слухам, пара решила пойти на крайние меры и обратилась за услугами суррогатной матери. Совсем скоро в семье продюсера и фигуриста ожидают пополнение, правда, все детали предстоящих родов держат в секрете.

Перед тем, как воспользоваться медицинской услугой или принять какой-либо фармацевтический препарат, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.