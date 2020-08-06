Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений

06.08.2020, 17:35, Новости дня

Черногория разрешила украинцам въезжать в страну без дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом 6 августа сообщает посольство Украины в Монтенегро в Facebook.

“Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую” зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество”, – говорится в сообщении.

🇺🇦 Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї зеленої зони і дозволила в‘їзд українців без обмежень… Posted by Embassy of Ukraine in Montenegro on Neljapäev, 6. august 2020

4 августа консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ для граждан России властями Черногории. Дипломат тогда жаловался, что “Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13–14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах”.

Из-за распространения коронавирусной инфекции ряд стран мира, в том числе Украина, приостанавливали международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 5 июня возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

5 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончались 1788 человек.