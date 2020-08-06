 

66% украинцев не были этим летом в отпуске и не планируют его

06.08.2020, 17:35, Новости дня

66% украинцев не были этим летом в отпуске и не планируют его. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

С начала нынешнего лета в отпуске были 16% опрошенных, еще 18% – планируют свой отдых.

Среди тех респондентов, кто уже был в отпуске либо только планирует его, – 43% ответили, что собираются отдохнуть в своем населенном пункте. Столько же опрошенных намерены провести отпуск в другом регионе Украины.

Выезжали или планируют поехать на отдых за границу – 9% украинцев.

Опрос проводился с 5 августа 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 6 августа превысило 18 млн, из них почти 707 тыс. умерли.

Из-за распространения коронавирусной инфекции ряд стран мира, в том числе Украина, приостанавливали международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 5 июня возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

По данным ООН, туристическая сфера во всем мире потеряла $320 млрд из-за коронавируса.

5 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончались 1788 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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