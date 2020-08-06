Построенный властями сквер в Махачкале снесли по решению суда

06.08.2020, 17:32, Новости дня

Жители Махачкалы лишились нового сквера. Как сообщает ГТРК "Ставрополье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", мэрии за свой счет пришлось разобрать объект, созданный в рамках федеральной программы.

Сквер и детскую площадку обустроили на любимом горожанами проспекте Шамиля совсем недавно. С некоторых пор это место превратилось в лакомый кусочек для коммерции. Радость горожан, увы, была не долгой. В разгар дня приехали бульдозеры и начали разбивать тротуарную плитку. Выяснилось, что у этого участка совершенно неожиданно появился собственник. После обращения в мэрию общественникам удалось узнать: более десяти лет земельный участок в 200 квадратных метров посреди аллеи приобрела некая предпринимательница. Там она планировала построить деловой центр.

Иск, поданный женщиной в суд, был удовлетворен, хотя срок давности разрешения на возведение делового центра уже истек. Участок по-прежнему числится в собственности у частного лица, и разбивать на нем сквер считается противозаконным.

Между тем, как прокомментировали в Генпрокуратуре России, в столице республики растет число незаконных построек. Так, возводятся многоэтажные дома очень низкого качества. В прокуратуре Дагестана сообщили, что в период за 2000-2018 годы множество прав на земельные участки, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, оформлялись незаконно. Возбуждались уголовные дела. Два земельных участка в Махачкале площадью более 60 тысяч кв.м и стоимостью более 68 миллионов рублей удалось вернуть в муниципальную собственность.

Возможно, участок, о котором идет речь, тоже был приобретен по подложным документам. Теперь этим будут заниматься правоохранители.