 

Организаторам вечеринок в Лос-Анджелесе будут отключать свет и воду

06.08.2020, 17:32, Новости дня

Печальный список мировой статистики по заболевшим коронавирусом продолжают возглавлять США, а в самой стране больше всего случаев заражения – в Калифорнии.

Власти пытаются предотвратить распространение инфекции. В частности, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где много любителей повеселиться, закрыли все ночные бары и клубы.

Однако желающие весело провести время не намерены прислушиваться к рекомендациям и нашли выход: стали организовывать вечеринки дома.

Это вызвало возмущение мэра города Эрика Гарсетти. В своем выступлении на пресс-конференции, которая проводилась по Интернету, он заявил, что "такие масштабные домашние вечеринки превратились практически в ночные клубы".

В связи с этим мэр Лос-Анджелеса разрешил в домах, где будут проводиться запрещенные массовые вечеринки, отключать воду и электричество, передает РИА Новости.

По последним данным, в США уже почти 5 миллионов случаев заражения новым коронавирусом, скончались больше 161 тысячи заболевших. В округе Лос-Анджелес – свыше 197 тысяч случаев заражения ковидом и больше 4800 летальных исходов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

21.07 / Гончаренко заявил, что Зеленский мог тайно встречаться с Путиным в Крыму. В МИД Украины отреагировали

01.07 / В Одессе оштрафовали три ночных клуба за несоблюдение требований карантина – глава Одесской ОГА

07.07 / Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

03.07 / Al Jazeera – на фоне роста напряжённости с Китаем Индия закупит у России 21 истребитель МиГ-29

05.07 / Tesla обновила свой автопилот

13.07 / В Дании нашли новый способ сэкономить на отоплении домов

26.06 / В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Список составят МВД и ФСБ

23.07 / В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева

18.07 / Глава Верховного Суда Украины заявила, что у судебной системы те же недостатки, что и у других ветвей власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска