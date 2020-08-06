Организаторам вечеринок в Лос-Анджелесе будут отключать свет и воду

06.08.2020, 17:32, Новости дня

Печальный список мировой статистики по заболевшим коронавирусом продолжают возглавлять США, а в самой стране больше всего случаев заражения – в Калифорнии.

Власти пытаются предотвратить распространение инфекции. В частности, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где много любителей повеселиться, закрыли все ночные бары и клубы.

Однако желающие весело провести время не намерены прислушиваться к рекомендациям и нашли выход: стали организовывать вечеринки дома.

Это вызвало возмущение мэра города Эрика Гарсетти. В своем выступлении на пресс-конференции, которая проводилась по Интернету, он заявил, что "такие масштабные домашние вечеринки превратились практически в ночные клубы".

В связи с этим мэр Лос-Анджелеса разрешил в домах, где будут проводиться запрещенные массовые вечеринки, отключать воду и электричество, передает РИА Новости.

По последним данным, в США уже почти 5 миллионов случаев заражения новым коронавирусом, скончались больше 161 тысячи заболевших. В округе Лос-Анджелес – свыше 197 тысяч случаев заражения ковидом и больше 4800 летальных исходов.