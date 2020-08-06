Размер имеет значение: высокие люди больше подвержены риску заражения COVID-19

06.08.2020, 17:31, Разное



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Международная группа специалистов по обработке и анализу данных провела опрос 2000 пациентов с COVID-19 из США и Великобритании с целью изучения факторов, влияющих на риск заражения. Результаты показали, что у людей выше 6 футов (от 180 см) риск заражения вдвое выше чем у тех, кто имеет более низкий рост. По мнению исследователей Университета Манчестера (The University of Manchester), эти данные доказывают воздушную передачу вируса, ведь если бы вирус передавался через капли, выделяемые при кашле или чихании, то они бы быстро падали на пол, и не было бы никакой взаимосвязи между риском заражения и ростом. Аэрозольные частицы могут легко переноситься воздушными потоками и накапливаться в плохо вентилируемых помещения.

«Этот опрос показал, что воздушно-капельная передача — далеко не единственный механизм распространения вируса», – подчеркнул профессор Университета Манчестера Эван Контопантелис (Evan Kontopantelis).

Согласно результатам исследования, на вероятность заражения влияют и другие факторы, в том числе неочевидные — например, люди с ученой степенью в области естественных наук заражаются гораздо реже. По мнению авторов, этому есть очень простое объяснение: такие люди гораздо лучше информированы о том, как распространяется вирус, поэтому они более тщательно соблюдают правила социального дистанцирования и носят маски. Также на риск заражения влияет использование общего жилого пространства с заболевшими, например, кухни.

Напомним, практически с самого начала пандемии специалисты ВОЗ заявляли, что вирус передается преимущественно через капли, выделяемые зараженным при чихании или кашле, которые не задерживаются в воздухе и быстро оседают на поверхности. Именно поэтому мытье рук считалось приоритетной мерой профилактики. В начале июля более двухсот исследователей из 32 стран направили открытое письмо руководству организации, в котором заявили, что аэрозоль с вирусами после чихания и кашля может сохраняться в воздухе дольше, чем считалось ранее. В ответ на письмо представители ВОЗ заявили, что не исключают возможность аэрозольной передачи в плохо проветриваемых помещениях.