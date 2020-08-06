Ученые рассказали об активизации древнего вулкана в Германии

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06.08.2020, 17:30, Разное

Ученые из Соединенных Штатов смогли зафиксировать активизацию вулкана, расположенного на территории Германии. Последний раз извержение здесь происходило около 13 000 лет назад, пишут в Geophysical Journal International.
Исследователи обратили внимание, что рядом с вулканом поднялся уровень земли. В настоящее время специалисты изучают западную часть страны, где находится подземное геологическое образование. Ежегодно земля поблизости с озером Айфель поднимается на миллиметр, и это явление исследователи называют нормальным.

Сейчас уровень земли начал подниматься быстрее и больше. Это может быть связано с возрождением активности расположенных в глубине вулканов. Научные сотрудники утверждают, что в Германии “просыпается” супервулкан, раскаленные потоки магмы которого постепенно приближаются к земной поверхности. Ученым пока не удалось определить, как стремительно магма поднимется наверх, но они не видят в этом повода для паники. В дальнейшем будут продолжаться наблюдения за геологическими процессами в этой области. В результате предыдущего извержения древнего вулкана вокруг него на несколько столетий образовалась огромная “мертвая зона”.





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