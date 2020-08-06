 

В будущем хакеры смогут получать доступ к воспоминаниям, навыкам и мыслям человека

06.08.2020, 17:30, Разное

С развитием новых технологий повышаются и возможности киберпреступников. Связь человеческого мозга с компьютером в будущем может открыть хакерам доступ к воспоминаниям, навыкам и мыслям.
Специалисты утверждают, что идея компании Neuralink соединить крошечными имплантантами мозг и компьютерные системы сделает человека более уязвимым для взломщиков. Система должна быть дополнена технологиями, гарантирующими, что никто из посторонних особ не получит прав на изменение функциональности данных. Разработчики могут изначально применять протоколы безопасности, которые имеются в большинстве смартфонов.

По словам экспертов, представляющих Уотерфордский технологический институт, в результате разработок компании Илона Маска хакерам открываются возможности для получения данных военнослужащих, политиков и других людей. Атаки могут привести к “редактированию” или полному исчезновению мыслей, воспоминаний. Это чревато не только информационным ущербом – хакеры могут причинить человеку также физический вред, ведь в мозге хранится очень много материала, отметил доктор Саситаран Баласубраманиам.





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