Названа истинная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

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06.08.2020, 17:23, Разное

Как отметил участник программы, звезда настаивала на своем участии в акциях компании. Она пришла к руководству и заявила о намерении увеличить влияние. Однако Сергей Исаев ответил актрисе, что она опоздала на 30 лет.

На тот момент Юлия Михалкова выступала в шоу “Уральские пельмени” восемь сезонов, у нее были лучшие роли и многомиллионные гонорары. Правда, по мнению создателей программы, это никак не могло быть связано с тем, чтобы доверить ей еще и акции.

Актриса обиделась на то, что ее не допустили до руководства, и решила вовсе завершить сотрудничество с командой. Многие посчитали, что девушка поссорилась с коллегами на почве денег. Теперь можно сказать, что в целом так и было, ведь стань Юлия Михалкова акционером, прибыль точно бы возросла.

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Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) 25 Июл 2020 в 12:29 PDT

По словам Сергея Исаева, “девочке” нужно хоть что-то делать, чтобы ее не забыли. По мнению артиста, после выхода из “Уральских пельменей” у юмористки еще не было громких проектов.

Напомним, что сама Юлия Михалкова озвучивала разные причины разрыва с популярным шоу. Например, говорила, что у нее наступил творческий кризис. Артистка поняла, что переросла программу, достигла своего “потолка”.





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