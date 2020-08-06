Соловьев назвал поведение Ефремова «омерзительным»

06.08.2020, 17:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов должен ответить за ДТП со смертельным исходом по полной программе, считает журналист Владимир Соловьев.

«Ефремов потерял последнюю возможность сохранить лицо – вот что случилось вчера. Все его высказывания выглядели жалкими и недостойными. Этот человек неспособен принять заслуженное наказание, он начинает юлить и говорить ужасные вещи», – сказал телеведущий ФАН.

При этом Соловьев заявил, что не может даже предположить, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев высказывает хоть что-то, что не согласовано с его подзащитным.

«Все эти обвинения в адрес семьи погибшего. (…) А главное, эта формулировка «Я ничего не помню, я был пьян» – это омерзительно. Никаким раскаянием тут и не пахнет. Мне казалось, что Ефремову дальше падать некуда, но вчера снизу постучали», – отметил Соловьев.

Журналист также предположил, как может закончится судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП.

«После того как Кокорин и Мамаев, отсидев, вышли и решили еще раз обжаловать в суде вступивший в силу приговор, и для одного из них действительно были внесены некие поправки, я уже ничему не удивлюсь. У нас все может быть», – предсказал Соловьев.

«Меня еще очень сильно интересует тема наркотиков. Теперь она еще громче прозвучала, и мне кажется, что от нее не надо сейчас куда-то уходить. Кроме того, что житель – убийца, житель еще и наркоман. И ответить ему надо по полной программе за все», – заключил телеведущий.

Накануне гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии. На это Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



