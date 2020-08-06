Когда можно все: принц Чарльз решил продлить свои летние каникулы по забавной причине

06.08.2020, 17:15, Разное

Август – время, когда представители королевских семей всех стран уходят в заслуженный отпуск. Исключение пока составляют лишь Кейт Миддлтон и принц Уильям, продолжающие выполнять обязательства, в то время как королева Елизавета II с принцем Филиппом отдыхают в Балморале, а принц Чарльз с герцогиней Камиллой – в их шотландской резиденции Биркхолл. И как оказалось, последняя пара намерена продлить свои каникулы как минимум на неделю, и инициатором этого выступает именно Чарльз. Несколько часов назад королевский фотограф Тим Рук написал на своей странице в Twitter:

У меня возникли временные трудности с фотографированием королевской семьи во время пандемии. Однако мне повезло: на недавней прогулке с собаками я встретил Принца Уэльского – он проехал мимо меня на своей машине, в которой были удочки. Хорошая рыбалка – неотъемленая часть Шотландии. По словам местных жителей, Чарльз решил остаться тут еще на недельку, потому что рыбалка – уж слишком хороша в этом году.

Принц Чарльз с удочкой, 1979 год Принц Чарльз направляется на рыбалку в Шотландии, 1982 год

Ловля рыбы – лишь одно из любимых хобби старшего сына Елизаветы II. Он также любит играть в поло, раньше увлекался охотой на лис, обожает рисовать акварелью, пишет книги, ну и конечно, он самый известный фанат садоводства. Известно, что в своем поместье Highgrove House в Глостэршире Чарльз ухаживает за множеством цветов и выращивает различные продукты. И дом принца, и его сады созданы на органической основе, что говорит об их экологичности, чистоте и отсутствии пестицидов, которые очень вредны для окружающей среды. Также в этом поместье у Чарльза есть маленькая часовня в глубине сада, где он любит бывать в одиночестве. Остальные интересные факты о принце читайте в нашем материале.