На Венере обнаружили необычную гигантскую «стену»

06.08.2020, 17:33, Разное

Межпланетная станция “Акацуки” обнаружила в атмосфере Венеры загадочную гигантскую структуру – своеобразную “стену” из облаков длиной в 7,5 тыс. км. Она движется вдоль экватора планеты со скоростью 320 км/ч. Результаты исследования опубликовал Geophysical Research Letters.

– Аналогов этого атмосферного явления нет ни на одной другой планете. Поэтому мы пока не можем объяснить, почему оно происходит. С другой стороны, мы уверены в том, что это открытие “Акацуки” поможет нам раскрыть загадку текущего облика Венеры, – рассказал один из авторов статьи, планетолог из Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Хавьер Перальта.

Несмотря на схожий с Землей состав и размеры Венера отличается от нашей планеты по облику и условиям на поверхности. В частности, ее атмосфера отличается высокой плотностью и состоит нагретых до сверхвысоких температур из углекислого газа и серной кислоты. Ее воздушная оболочка вращается в 60 раз быстрее поверхности планеты, из-за чего ветра на Венере дуют со скоростью до 500 км/ч.

Из-за необычных свойств атмосферы планеты в ней возникают загадочные гигантские структуры. Ученые пока не могут до конца объяснить, за счет чего они образуются и почему существуют достаточно долгое время. Первую из них, в форме гигантской буквы Y, ученые открыли еще в 1960-х годах с помощью наземных ультрафиолетовых телескопов. Впоследствии, в 1974 году, ее детально изучил зонд “Маринер-10”.

Две других – спиралеобразные скопления облаков на полюсе Венеры и причудливая стоячая волна длиной в 10 тыс. км – астрономы нашли совсем недавно, после того, как японский зонд “Акацуки”, специально созданный для изучения атмосферы Венеры, вышел на ее орбиту в декабре 2015 года.

Изучая нижние слои венерианской атмосферы с помощью инфракрасных камер “Акацуки”, Перальта и его коллеги открыли еще одну ее уникальную особенность. Эту самую плотную и горячую часть атмосферы Венеры, как объясняет планетолог, в прошлом почти не изучали из-за того, что она скрыта от наблюдателей толстым слоем облаков.

На снимках “Акацуки” ученые обнаружили загадочную темную дугообразную линию, которая начиналась в средних широтах северного полушария и тянулась до южного. Она быстро двигалась на запад, облетая всю Венеру примерно за 5–6 дней, меняя при этом свойства окружающей атмосферы.

Открыв этот необычный феномен, ученые проанализировали инфракрасные снимки Венеры прошлых лет, которые сделали наземные и орбитальные телескопы. К большому удивлению ученых эта “стена” из облаков была на всех из них, в том числе и на фотографиях австралийского телескопа AAT, которые тот сделал в 1984 году.

Что она представляет собой, планетологи пока не могут сказать. Однако они предполагают, что эта стена облаков образовалась за счет так называемых волн Кельвина, которые возникают в результате взаимодействия неровностей на поверхности планеты и движущейся атмосферы. Если это так, то это явление играет важную роль в “перекачке” энергии из нижних слоев венерианской атмосферы в ее верхние слои. Это может объяснять ее высокую температуру и скорость движения.

В ближайшее время астрономы попытаются проверить, так это или нет, одновременно наблюдая за “стеной облаков” с помощью наземных телескопов и инструментов “Акацуки”.