Водонаева назвала своим «бро» порноактера Маркуса Дюпри

06.08.2020, 17:09, Разное

Алена Водонаева удивила признанием в дружбе с порноактером. Известная российская телеведущая назвала Маркуса Дюпри свои «бро» и просто «Лехой».

Как пишет «Ньюинформ», откровенно об отношениях со звездой порноиндустрии Водонаева пояснила в эфире одного из видеоканалов. В беседе с Сергеем Мезенцевым на подкасте «Сережа и микрофон» девушка заявила об очень близких контактах с артистом пикантного жанра. Звезда «взрослого кино» для ведущей, как брат, поэтому характеризуя его девушка использовала жаргонное слово «бро».

Настоящее имя звезды порноиндустрии российского происхождения Маркуса Дюпри — Алексей Маетный, он является не просто популярным и востребованным актером жанра. На счету Маетного – сразу несколько «Порно-Оскаров» и огромное количество предложений от режиссеров из самых разных стран мира. При этом проживает артист в США, поэтому Водонаева видится с ним, когда приезжает в Лос-Анджелес. К слову, российская телеведущая называет Маркуса Дюпри, будто обычного парня из соседнего подъезда, просто Лехой.

При этом теледива напомнила, что за рубежом совсем иначе относятся к артистам, снимающимся в эротике и порно. В Соединенных Штатах никто не делает трагедии или шума из-за причастности актеров к данному виду искусства. Когда она вместе с Дюпри-Маетным пьют кофе в американском кафетерии, обычные люди делают им комплименты, и никакого осуждения со стороны обывателей Водонаева не увидела.