Назван округ Москвы с самым опасным воздухом

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06.08.2020, 17:08, Новости дня

Стало известно, что воздух Юго-Западного округа Москвы считается самым загрязненным по данным на лето 2020 года. Как утверждают эксперты, в нескольких районах округа даже опасно находиться долгое время.

Особенно грязный воздух зафиксирован в районах Матвеевское, Раменки и Очаково-Матвеевское, передает Рен ТВ со ссылкой на данные портала Breezometer.

По данным издания, качество воздуха в этих районах составляет лишь 18 по 100-бальной шкале. Утверждается, что здесь опасно находиться долгое время.

«Пребывание в помещении с активированной системой фильтрации воздуха станет лучшим вариантом для обеспечения долгосрочного здоровья», –  отметили специалисты портала.

Кроме того, они посоветовали держаться подальше от автотрасс и промышленных территорий.

Ранее директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев раскритиковал привычку россиян сушить постельное белье на балконе, заявив, что в таком случае оно приобретает не свежесть, а «букет» элементов таблицы Менделеева.





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