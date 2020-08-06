Симоньян сказала, что предотвратило бы арест россиян в Белоруссии

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06.08.2020, 17:08, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что избежать ареста россиян в Белоруссии помог бы арест украинских журналистов в Москве в ответ на заключение под стражу на Украине в мае 2018 года руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Если бы, когда арестовали [Кирилла] Вышинского, в Москве в ответ арестовали парочку украинских журналистов, возможно, не было бы сейчас наших арестованных в Минске», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, главный редактор РИА «Новости Украина» Вышинский обвинялся на Украине в госизмене и незаконном обороте оружия, в конце августа 2019 года был освобожден. 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, в результате которого Вышинский вернулся в Москву.

«Но украинские журналисты спокойно работали в Москве. Писали свои полуграмотные коррэспондэнции. Писали то, за что их вполне можно было бы упечь, как упекли Кирилла. Потому что мы добрые. Мы не можем «по беспределу». И отказываемся привыкать, что по-другому в этом мире уже никто не понимает», – заключила Симоньян.

Россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов». 

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся в не лучшей морально-психологической форме.





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