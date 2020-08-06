Украинцы готовились наводнить Польшу миллионом поддельных сигарет

06.08.2020, 16:42, Новости дня

Польские полицейские разоблачили две подпольные фабрики по производству сигарет. Как пишет «Корреспондент», правоохранители задержали восемь человек, из которых шестеро оказались украинцами. Также были изъяты полная производственная линия для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.



polskieradio.pl

Польская полиция задержала восемь человек, из которых шесть украинцев, за подпольное изготовление сигарет. Как передаёт «Корреспондент», правоохранители разоблачили две подпольные фабрики по производству сигарет. Операцию провели в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства. Всего обыски провели на четырёх объектах и ​​задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.

Была изъята полная производственная линия для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.

В случае, если бы весь изъятый ​​незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму более €3,8 млн.