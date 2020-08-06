 

Западные и восточные немцы так и не нашли своё место в общей истории

06.08.2020, 16:42, Новости дня

Раскол немецкого общества после объединения так и не преодолён, пишет Der Tagesspiegel. Более того, складывается впечатление, что сейчас он глубже, чем когда-либо. И проявляется это в первую очередь в том, что западные и восточные немцы так и не смогли найти своё место в общей послевоенной истории, отмечает издание.


Reuters

Раздел Германии стал «беспрецедентным испытанием на прочность» для немецкого общества, самого государства, а также национального самосознания, пишет Der Tagesspiegel. И раскол между Востоком и Западом не преодолён до сих пор. Более того, складывается такое впечатление, что сейчас он глубже, чем когда-либо, отмечает автор статьи.

И проявляется это в первую очередь в том, что западные и восточные немцы так и не смогли найти своё место в общей послевоенной истории. После того как произошло «чудо объединения», это событие как исторический феномен было моментально вытеснено на периферию общественного сознания. Никто так и не осмыслил его достаточно глубоко.

В книгах период существования Германской Демократической республики представлен как «неудачное приложение» к успеху ФРГ. Почти все эксперты выделяют Восточной Германии «роль второй скрипки». В результате возникает «асимметрично переплетённая параллельная история», пишет Der Tagesspiegel.

Некоторые учёные стараются осмыслить этот период во всей его сложности и противоречивости, но чаще всего эти работы похожи на попытку «сравнить несравнимое». Проблема как раз и заключается в том, что Восточная Германия так и не смогла избавиться от сравнений с Западной, отметил как-то немецкий историк Ханс Гюнтер Хокертс.





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