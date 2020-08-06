Россия увеличила экспорт золота почти в 11 раз

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06.08.2020, 16:30, Новости дня

Экспорт золота из РФ во втором квартале 2020 года вырос в 10,8 раз по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, об этом говорится в данных ФТС.

Россия во втором квартале 2020 года экспортировала золота на общую сумму в 4,75 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные ФТС.

Во втором квартале 2019 года общая сумма экспорта золота составляла 436 млн долларов.

В натуральном выражении вывоз золота за второй квартал 2020 года увеличился почти в девять раз – до 87 тонн против 10 тонн во втором квартале 2019 года.

В апреле 2020 года правительство разрешило Минпромторгу выдавать производителям генеральные лицензии на вывоз аффинированного золота и серебра в слитках.

До этого такие лицензии получали только банки, лицензированные ЦБ.

Ранее сообщалось, что международные резервы РФ к 31 июля увеличились на 1,6% по сравнению с показателем на 25 июля. Рост произошел из-за повышения цен на золото.

В начале августа цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38%, впервые в истории поднявшись до 2 тыс. 13,7 доллара за тройскую унцию.





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