 

В Офисе генпрокурора Украины заявили, что не получали приглашения из Беларуси послушать объяснение ситуации с наемниками “Вагнера”

06.08.2020, 16:25, Новости дня

В Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ) не получали официальных приглашений из Беларуси послушать объяснения по поводу задержанных в этой стране наемников частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”.

Об этом в ОГПУ сообщили “Украинской правде” 6 августа, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко о поручении пригласить генпрокуроров Украины и России для разъяснения позиции белорусской стороны.

“Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил”, – отметили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул – это легенда”, – заявил он.

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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