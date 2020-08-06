Ущерб от взрыва в порту Бейрута может составить $15 млрд

06.08.2020, 16:25, Новости дня

Ущерб от взрыва в порту Бейрута вечером 4 августа может увеличиться до $15 млрд, заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд. Об этом в своем Twitter сообщил телеканал Al Hadath.

“Ущерб, нанесенный стране, ожидается больше, чем было объявлено, он может достичь $15 млрд”, – отметил губернатор.

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— * * * * * (@AlHadath) August 5, 2020

Ранее Аббуд он оценивал ущерб на сумму от $3 млрд до 5 млрд.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В Кабинете министров Ливана говорили, что сотрудников администрации порта в Бейруте, которые отвечали за охрану судов и грузов, отправят под домашний арест.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”. Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.