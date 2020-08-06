Скандалы: Золото бьет никель

06.08.2020, 16:11, Разное

Благодаря росту цен на «желтый металл» семья Керимовых впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time с оценкой состояния 24,7 миллиардов долларов

Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, по состоянию на 13:00 мск состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова F 13 оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд. Бывший лидер рейтинга Владимир Потанин F 1 переместился на второе место с оценкой состояния $24,6 млрд. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин F 2, его состояние составляет $21,9 млрд.

Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине.

Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». По документам, которые на днях оказались в распоряжении российского Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выпускнику МГИМО 2016 года. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса».

Весь пакет Саида Керимова в «Полюсе» сейчас оценивается в $25,6 млрд, но в общем состоянии Керимовых, кроме него, есть и другие активы, и долги. Поэтому общая оценка состояния составляет $24,7 млрд.

Кроме Саида (1995 года рождения), у Сулеймана Керимова есть еще две дочери — Гульнара (1990) и Амина (2003).

Своим взлетом на вершину рейтинга Forbes семья Керимова обязана росту котировок «Полюса». С начала торгов 5 августа бумаги подорожали почти на 4% и на 13:00 мск торгуются по 18 130 рублей за бумагу. А с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за это же время подорожало на 34% — с $1521 за унцию до $2043.

В середине июля Forbes отмечал, что из всех участников российского Forbes семья Керимова за время пандемии разбогатела больше других — почти вдвое, с $10 млрд до $18,5 млрд. Сейчас же данные Forbes Real-Time свидетельствуют, что с 18 марта (на этот день, ознаменовавшийся самым масштабным обвалом на фондовых рынках, Forbes брал котировки и курсы валют для расчета состояний участников ежегодного рейтинга миллиардеров) состояние выросло на $14,7 млрд.

Дмитрий Яковенко