 

Певица Келис станет матерью в третий раз

06.08.2020, 16:10, Разное

“Шеф Келис – столик на пять человек, пожалуйста. Мы ожидаем присутствия еще одного гостя!” – с помощью такой ироничной реплики 40-летняя певица Келис объявила в Instagram о том, что вскоре станет матерью в третий раз. Под фотографией, на которой она держит в руках положительный тест на беременность, исполнительница также написала:

Рада сообщить, что я снова в положении, и мне помогает организация First Responce Pregnancy, которая отвечает за здоровую и объективную поддержку темнокожих женщин и матерей.

Фото из Instagram Келис

Для Келис и ее супруга Майка Мора это уже второй общий ребенок: пара воспитывает 4-летнего сына Шепарда. Также у Шепарда есть брат – 11-летний Найт, который родился во время романа певицы с ее бывшим мужем Насом. Примечательно, что раньше исполнительница хитов Trick Me и Milkshake не сообщала общественности о своей беременности и даже активно скрывала свое положение. О рождении ее второго сына пресса узнала лишь спустя несколько месяцев после самого события. Впрочем, и беременность певицы рассекретили не сразу: только в конце лета Келис объявила во всеуслышание, что ожидает появления на свет второго ребенка и теперь постоянно “ест помидоры”.

Келис и Майк Мора

Имя отца Шепарда она также активно скрывала, и лишь в декабре 2015 года изданию E! News удалось узнать, что еще в 2014 году Келис тайно вышла замуж за агента по недвижимости Майка Мору, который называет ее в Instagram не иначе как “жена”. На одной из опубликованных им фотографий подписчики смогли увидеть обручальное кольцо Келис и “кусочек” платья невесты. Ранее – с 2005 по 2010 год – Келис была замужем за рэпером Нэсом. 22 июля 2009 года у пары родился сын, которого назвали Найт Джонс. На развод с Нэсом Келис подала, уже находясь на седьмом месяце беременности.





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