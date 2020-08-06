Внешность Рианны без косметики удивила фанатов певицы

06.08.2020, 16:09, Разное

Рианна в очередной раз сумела удивить своих фанатов, опубликовав свою новую фотографию. В этот раз поклонники певицы, несмотря на набранные нею килограммы, восхитились внешним видом артистки без косметики.

Как пишет «Слово и дело», американская певица барбадосского происхождения снова покорила сердца почитателей своей естественной красотой. Как оказалось, сексапильная исполнительница без макияжа выглядит ничуть не хуже, чем в с самой дорогой косметикой. Более того, многие подписчики страницы звезды в соцсети Instagram нашли ее даже более привлекательной именно в таком виде. Как известно, артистка владеет косметическим брендом, продукция которого пользуется большим спросом у представительниц прекрасного пола. Певица записала небольшое видео с рецептами по уходу за кожей.

Также Рианна рассказала, какие средства по уходу использует сам, советы звезды опубликовало модное издание Harper’s BAZAAR на своем канале в хостинге YouTube. 32-летняя артистка в первую очередь очищает лицо с помощью специального средства собственного бренда. С ее слов, подобные средства других производителей излишне сушили ее кожу, потому ее компания разработала своего рода идеальный состав. Далее RnB-исполнительница применяет тоник с эффектом увлажнения, причем в обоих случаях Рианна не использовала ни бумажных салфеток, ни ватных дисков. Причиной тому стала забота селебрити об окружающей среде.

Гладкая и ухоженная кожа артистки, которой уже за 30, поразила поклонников ее творчества. Фанаты засыпали артистку восхищенными комментариями, даже несмотря на то, что артистка, набрав вес, не спешит садиться на диеты. С ее слов, она более толерантно стала относиться к собственной внешности, не стремясь соответствовать навязанным обществом стандартам. Однако и такая фигура любимой артистки нравится ее поклонникам, о чем они не устают напоминать в комментариях.