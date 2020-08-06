 

Медики назвали пять продуктов для снижения артериального давления

06.08.2020, 15:53, Разное

Постоянные стрессы, нездоровый образ жизни могут привести к гипертонии, что чревато развитием различных заболеваний. Медики назвали пять полезных продуктов, позволяющих снизить артериальное давление.
Для нормализации давления стоит включить в рацион манго, содержащий клетчатку, бета-каротин, витамины А, В, С, D, Е, аминокислоты, кальций, железо, фосфор. Согласно одному из исследований, если регулярно потреблять богатые бета-каротином продукты – удастся избежать высокого артериального давления.

Еще один важный для предотвращения гипертонии продукт – лосось. Эта жирная рыба является отличным источником таких питательных и важных для здоровья веществ, как: омега-3 кислоты, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, калий. Употребление лосося позволяет снизить кровяное давление, уменьшить воспаление, минимизировать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

С целью улучшения сердечной функции медики советуют есть болгарский перец, богатый витамином С, каротиноидами. Овощ обладает противовоспалительным свойством. Он полезен для профилактики проблем с сердцем и развития сахарного диабета. Абрикосы также содержат бета-каротин, витамин С, йод, фосфор, железо, магний, калий, натрий. В чашке фруктов имеется 3,3 грамма полезной клетчатки. Яркий продукт мягко снижает высокое артериальное давление, помогает восстановить функции сердечно-сосудистой системы и предупредить развитие патологий сердца. Избежать гипертонию можно, если включить в рацион горький шоколад. Исследователи, представляющие Университет Манитобы, обнаружили связь между содержащимися в шоколаде флавоноидами и способностью снижать давление. Это достигается за счет улучшения функции эндотелия.





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