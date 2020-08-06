Жительница Бейрута показала видео с игрой на пианино посреди обломков дома

06.08.2020, 15:53, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором пожилая жительница Бейрута играет на фортепиано в квартире, пострадавшей от взрывной волны.

Видеозапись на своей странице в Instagram опубликовала модель Белла Хадид.

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Публикация от Bella(@bellahadid) 5 Авг 2020 в 1:19 PDT

«Мои глаза и сердце плачут по тебе, Ливан. Более 130 погибших, тысячи людей ранены или пропали без вести. Мне очень жаль, что моим братьям и сестрам пришлось столкнуться с такой катастрофой», – написала она.

По словам модели, она намерена пожертвовать деньги в Красный Крест Ливана и другие организации.

Интернет-пользователи растрогались опубликованными кадрами и выразили поддержку жителям города.

«У меня сердце кровью обливается», – написал один из пользователей в комментариях.

«Не могу сдержать слезы, когда вижу подобные ролики», – добавил другой.

«Это ужасно. Вот живешь ты себе, а потом БУМ – и все, что у тебя было, разрушено», – подчеркнул третий.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.